Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"

4 сентября 2017, 11:33 Комментарии

Общественный фонд "Гражданская платформа" намерен наблюдать за ходом подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября. Об этом 4 сентября на пресс-конференции в АКИpress сообщила директор организации Айнура Усупбекова. По ее словам, выборы - завершение цикла переходного периода. Выборы покажут итог реформы избирательной системы.

"Мы предполагаем, что президентские выборы закончатся одним туром. Если будет второй, мы будем наблюдать и за ним. На данный момент 15 долгосрочных наблюдателей направлены по регионам, двое наблюдают за работой ЦИК. В день голосования на избирательных участках будут находиться 500 краткосрочных наблюдателей", - сказала А.Усупбекова.

Она добавила, что фонд даст оценку не только техническим реформам избирательного процесса, но и общеполитической ситуации.

"Наблюдение будет направлено по двум аспектам: использование административного ресурса и подкуп избирателей", - отметила глава организации.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у фонда возможность пресекать подкуп избирателей, она сообщила, что в преддверии выборов законодатели отшлифовали законы в сторону кандидатов. "Изменение в Уголовный кодекс и Административный кодекс не было поддержано ни одним лидером фракции парламента и президентом. Данный вопрос остался в делах о частно-публичном обвинении. Наша работа будет иметь превентивный характер. Сейчас нет механизмов для привлечения к ответственности подкупающего, необходимо заявление", - сказала А.Усупбекова.

Также стало известно, что мониторинг будет проводиться в 12 городах республики: Бишкек, Ош, Каракол, Талас, Нарын, Жалал-Абад, Баткен, Кызыл-Кия, Узген, Кара-Суу, Кара-Балта, Токмок.