В суде по делу Каната Исаева допросили бывшего депутата горкенеша Токмака

4 сентября 2017, 11:02 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева.

Напомним, парламентария обвиняют в том, что он в сговоре с должностными лицами мэрии Токмака незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании.

Также Исаева обвиняют в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по заниженной цене и путем прямой продажи.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля экс-депутата токмакского горкенеша Алену Крашильникову.

Она сообщила, что никогда не состояла в комиссии по земельным участкам.

"Я была депутатом горкенеша, но в земельной комиссии не состояла. Все заседания проводились без меня, так как я являлась председателем социальной комиссии по вопросам здравоохранения, образования и культуры. Я была лишь на сессии, где выносился вопрос по земле в Токмаке", - сказала Крашильникова.

Прокурор спросил, пытался ли мэр (Исаев) назначить директором школы своего племянника. На это свидетель ответила, что депутаты горкенеша рассматривали устав и несколько раз его отклонили.

Прокурор задал вопрос о целесообразности переноса автостанции. Свидетель ответила, что если бы данный проект был грамотно доделан, то с точки зрения безопасности дорожного движения он послужил бы на пользу городу.

Касаясь вопроса продажи библиотеки, Крашильникова заявила, что на тот момент она и некоторые другие депутаты выступали против.

"Я, как председатель комиссии по соцвопросам, понимала значимость этой библиотеки. Я была против продажи. Она представляла историческую ценность города Токмак. Ее можно было отремонтировать", - сказала Крашильникова.