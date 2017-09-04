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В суде по делу Каната Исаева допросили бывшего депутата горкенеша Токмака

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365721_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446043-ru.html

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4 сентября 2017, 11:02       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева.
Напомним, парламентария обвиняют в том, что он в сговоре с должностными лицами мэрии Токмака незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании.
Также Исаева обвиняют в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по заниженной цене и путем прямой продажи.
В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля экс-депутата токмакского горкенеша Алену Крашильникову.
Она сообщила, что никогда не состояла в комиссии по земельным участкам.
"Я была депутатом горкенеша, но в земельной комиссии не состояла. Все заседания проводились без меня, так как я являлась председателем социальной комиссии по вопросам здравоохранения, образования и культуры. Я была лишь на сессии, где выносился вопрос по земле в Токмаке", - сказала Крашильникова.
Прокурор спросил, пытался ли мэр (Исаев) назначить директором школы своего племянника. На это свидетель ответила, что депутаты горкенеша рассматривали устав и несколько раз его отклонили.
Прокурор задал вопрос о целесообразности переноса автостанции. Свидетель ответила, что если бы данный проект был грамотно доделан, то с точки зрения безопасности дорожного движения он послужил бы на пользу городу.
Касаясь вопроса продажи библиотеки, Крашильникова заявила, что на тот момент она и некоторые другие депутаты выступали против.
"Я, как председатель комиссии по соцвопросам, понимала значимость этой библиотеки. Я была против продажи. Она представляла историческую ценность города Токмак. Ее можно было отремонтировать", - сказала Крашильникова.

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