В кирнете идет открытая пропаганда террористических организаций

4 сентября 2017, 11:12 Комментарии

Пользователи социальных сетей встревожены активной пропагандой, которую ведут в интернете приверженцы радикальных идей и сторонники террористических организаций. В fb в группе "Черный список" граждане выражают озабоченность по поводу экстремистских призывов, которых в последнее время становится все больше. Активисты призывают спецслужбы отслеживать тех, кто занимается пропагандой терроризма, и привлекать к ответственности в установленном законом порядке.

"Оказывается, в соцсетях вот так открыто у нас существуют террористические организации, которые активно пропагандируют свою деятельность, открыто указано, что это движенцы "Хизб ут-Тахрира", которые у нас в стране официально признаны террорист.организацией. Наши блюстители порядка должны ли отслеживать подобные организации с их деятельностью в соцсетях? Просьба сделать репост и распространить. На их странице уйма призывов к противостоянию против "немусульман". СТРАШНО", - написала пользователь Амина Мадылбекова.

Также пользователи интернета обратились в редакцию "ВБ" с просьбой обратить внимание и на поздравления с Курман айтом, которые выбросили в сеть представители радикальных течений. В тексте выражается надежда на то, что следующий праздник кыргызстанцы отметят в составе Халифата.

Эксперты не исключают, что активизация сторонников террористических организаций связана с предстоящими президентскими выборами. Есть внешние игроки, которые под любым предлогом будут пытаться раскачивать ситуацию в стране в преддверии важного политического события. Политологи не исключают, что для дестабилизации обстановки могут быть использованы самые разные механизмы, в том числе подпольные экстремистские ячейки и боевики, прошедшие подготовку в горячих точках Ближнего Востока.

Количество молодых граждан Кыргызстана, завербованных международными террористическими организациями, может достигать нескольких тысяч. Только по официальным данным в лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке диверсионно-подрывную подготовку прошли более 500 выходцев из нашей страны, они принимали участие в боевых действиях на стороне террористов и сейчас окольными путями возвращаются на родину.