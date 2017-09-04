4 сентября 2017, 11:13 Комментарии

В Кыргызстане задержан гражданин КНР, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне сотрудниками милиции было установлено, что на территории республики скрывается гражданин КНР, разыскиваемый по линии Интерпола. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КНР Чен Ксиянфу (CHENXIANFU), 1967 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами провинции Шандунь (КНР) за совершение уголовного преступления.

По полученным данным, разыскиваемый гражданин, прибыв в 2013 году в нашу страну, получив рабочую визу, занимался предпринимательством.

30 августа задержанный передан компетентным органам КНР и вылетел рейсом по направлению Бишкек-Урумчи.