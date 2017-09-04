Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пожар на рынке "Азиз" в Бишкеке потушенПожар на рынке "Азиз" в Бишкеке потушенВ кирнете идет открытая пропаганда террористических организацийВ кирнете идет открытая пропаганда террористических организаций

В Кыргызстане задержан гражданин КНР, находившийся в международном розыске

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365717_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446041-ru.html

Похожие новости

Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"

В сентябре за природный газ кыргызстанцы платить будут, как и в августе

"Портер" с наркотиками задержан в Баткене — груз везли в страны СНГ

В Бишкеке задержан гражданин Китая, разыскиваемый у себя на родине

Всемирный банк дополнительно выделяет Кыргызстану $36 млн по проекту водоснабжения сел

4 сентября 2017, 11:13       Комментарии

В Кыргызстане задержан гражданин КНР, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Накануне сотрудниками милиции было установлено, что на территории республики скрывается гражданин КНР, разыскиваемый по линии Интерпола. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КНР Чен Ксиянфу (CHENXIANFU), 1967 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами провинции Шандунь (КНР) за совершение уголовного преступления.
По полученным данным, разыскиваемый гражданин, прибыв в 2013 году в нашу страну, получив рабочую визу, занимался предпринимательством.
30 августа задержанный передан компетентным органам КНР и вылетел рейсом по направлению Бишкек-Урумчи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум