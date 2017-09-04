Свидетель: Заключить договор о строительстве рынка в Токмаке сказали сверху

4 сентября 2017, 11:17 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева.

Напомним, парламентария обвиняют в том, что он в сговоре с должностными лицами мэрии Токмака незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании.

Также Исаева обвиняют в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по заниженной цене и путем прямой продажи.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Ниетбека Чимырбаева. Во время правления городом Канатом Исаевым в его обязанности входило содержать город в чистоте, а также освещение Токмака.

Он сообщил, что входил в земельную комиссию.

"Земельная комиссия собиралась раз в неделю. На повестке дня стояли вопросы сдачи в аренду земельных участков и выделение земельных участков гражданам. Заключить договор с "Азия Строй Сапат" было указание сверху - из мэрии. Тендера не было, хотя он должен был быть проведен до начала строительства", - сказал Чимырбаев.

Отметим, речь идет о заключении договора на строительство центрального рынка в городе Токмак. По версии обвинения, цена строительства рынка была завышена.