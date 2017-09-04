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10.59: вы могли бы заработать на этом миллионы — как я съездила на Бурану

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446039-ru.html

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4 сентября 2017, 10:59       Комментарии

Казалось бы, чем может занять себя в выходные среднестатистическая келинка? Да массой увлекательных дел: окна помыть, поискать пару "одиноким" носкам мужа или сползать на базар, включив инстинкт собирательницы...
Но не в этот раз! Мы с родителями и мужем решили провести чудесный день на Буране, проигнорировав кипу неглаженного белья и пятна зубной пасты на зеркале в ванной (брр!).
Кто не знает, путь из Бишкека до знаменитой башни X-XI веков занимает около полутора часов. Дорога отличная, что, правда, приводит к негативным последствиям. Кажется, владельцы всяких "фольксвагенов" и "лексусов" представляют себя за штурвалом "боинга", поэтому разгоняются до неприлично высоких скоростей.
Мы приехали на Бурану в полдень. Заплатили по 50 сомов за вход, быстро поднялись наверх, понаблюдали, как какая-то невеста в платье с кринолином карабкается по узкому проходу на вершину башни, и облазили все окрестные кочки.
Из развлечений здесь только небольшой музей - одна комната со сломанным кондиционером. В огромные кувшины дремучих годов "благодарные посетители" закидывают мелочь. Кстати, башня тоже исписана мерзопакостными надписями типа "Анара, Акылбек, Алина, Серега. 27.02.2017". Руки бы оторвать!
Сад камней, где собраны причудливые балбалы и камни с наскальными рисунками, вдохновил, но ненадолго. Дело в том, что две полуторалитровые бутылки воды и огромный термос с зеленым чаем на жаре были выпиты очень быстро, а припасенные бутерброды радостно сжевал местный Шарик. Нам хотелось пить и есть.
Купить провиант было элементарно не у кого. Даже тенька поблизости не наблюдалось: музей с огромными окнами во всю стену больше напоминал парилку, чем убежище от солнца. Две работницы музея - замечательные эжешки - очень хорошо осведомлены об истории этих мест, но, видимо, не о бизнесе.
За все время, что мы там были, приехали группа иностранцев (кажется, из США) и одна свадьба. Почему-то Бурана не пользуется особой популярностью у местного населения, хотя и включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же представила, сколько можно здесь заработать, продавая пирожки и минералку...
Мы покинули башню всего через полтора часа после прибытия и отправились в кафе далеко за городом. Туда, где на ровном месте разбит пруд с лебедями и страдающими ожирением рыбами, которых можно кормить, не поднимая попы со стула. Хозяева также создали на территории маленький зоопарк с эму и дикобразами, куда люди могут заходить совершенно бесплатно.
Знаете, о чем я подумала? При желании из любой забытой Богом точки на карте Кыргызстана можно сделать конфетку. Постройте рядом с Бураной кафе или (чем черт не шутит?!) парк развлечений, проведите рекламную кампанию, и все - люди радостно побегут туда тратить свои денежки. Поверьте, при нынешнем дефиците развлечений действительно побегут!
Но нет, наши бизнесмены не из таких. Они лучше постоят в "перегруженном" Бишкеке еще одну гостиницу, тойкану или торговый центр. Или СТО. Или кофейню. Или аптеку. Тьфу!
Теперь к новостям.
70 миллионов сомов выделил президент КР Алмазбек Атамбаев на ремонт Национального центра онкологии и гематологии. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Актан ТемиркановОн предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры
По мнению милиционеров, некий бишкекчанин Атай стал помехой для водителей из-за того, что стоял возле дороги с табличкой, предупреждающей, что за машинами прячутся патрульные инспекторы. Стражи порядка попросили его покинуть свой "пост".
Стало известно, кто из кыргызстанцев решил отказаться от гражданства. В 2016 году соответствующее заявление написали 2 754 человека.
В Бишкек приедет лучший исполнитель мелодии "Одинокий пастух" - эквадорский пан-флейтист Лео Рохас. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров , Акылбек БатырбековЛетаем над Бишкеком и смотрим праздничный салют — видео с дрона
Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6. "Дизель" оценили в 36,6 сома.
Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,7 сома, а покупают по 68,5. Рубль стоит сом и 18 тыйынов, тенге - 19 тыйынов.
Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +34.
На этом у меня все. Всем отличного понедельника!
В стране 10.59.
С уважением Асель Минбаева
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