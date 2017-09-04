Пожар на рынке "Азиз" в Бишкеке потушен

4 сентября 2017, 11:14 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Пожар на рынке "Азиз" по улице Махатмы Ганди в столице потушен, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание на складе и в административном здании началось около 6 часов утра. На место были стянуты пожарные расчеты, которые локализовали пламя в 7.42. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Огонь полностью потушили в 9.52. Причины возгорания уточняются.

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