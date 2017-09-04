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Пожар на рынке "Азиз" в Бишкеке потушен

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446038-ru.html

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Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован — МЧС

4 сентября 2017, 11:14       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Пожар на рынке "Азиз" по улице Махатмы Ганди в столице потушен, сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание на складе и в административном здании началось около 6 часов утра. На место были стянуты пожарные расчеты, которые локализовали пламя в 7.42. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Огонь полностью потушили в 9.52. Причины возгорания уточняются.
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