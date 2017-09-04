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Будущие врачи получат образование на кыргызском языке в КГМА

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446037-ru.html

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Согласовано описание 80 процентов кыргызско-узбекской границы

4 сентября 2017, 11:15       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В лицее при Кыргызской государственной медицинской академии впервые открыты классы с кыргызским языком обучения, сообщила пресс-служба вуза.
Теперь ученики 10-11 классов, мечтающие стать врачами, смогут получить углубленное среднее образование на кыргызском языке.
Учебные классы лицея в этом году капитально отремонтировали, обновили мебель и существенно дополнили библиотечный фонд. В достаточном количестве приобретены интерактивные доски и компьютеры.
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