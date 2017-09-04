"Портер" с наркотиками задержан в Баткене — груз везли в страны СНГ

4 сентября 2017, 11:21 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали автомобиль марки Hyundai Porter, сообщила пресс-служба ГКНБ.

В машине нашли 29 килограммов афганского чарса, который перевозили транзитом через Кыргызстан в страны СНГ.

Возбуждено уголовное дело по статье 247 "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" Уголовного кодекса КР. Ведется поиск организаторов перевозки и других лиц, причастных к данному преступлению.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });