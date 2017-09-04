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"Портер" с наркотиками задержан в Баткене — груз везли в страны СНГ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446036-ru.html

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Чекисты пресекли крупную партию наркотиков, предназначенных для стран СНГ

4 сентября 2017, 11:21       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали автомобиль марки Hyundai Porter, сообщила пресс-служба ГКНБ.
В машине нашли 29 килограммов афганского чарса, который перевозили транзитом через Кыргызстан в страны СНГ.
Возбуждено уголовное дело по статье 247 "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" Уголовного кодекса КР. Ведется поиск организаторов перевозки и других лиц, причастных к данному преступлению.
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