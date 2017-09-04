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Liglass Trading должна погасить долг перед "РусГидро" до 18 сентября — Зилалиев

Источник:
http://kabar.kg/news/liglass-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446035-ru.html

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4 сентября 2017, 10:47       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Чешская компания Liglass Trading еще не перечислила российской компании "РусГидро" 37 млн долларов. Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, у чешской компании есть срок до 18 сентября.
Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.
Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.
По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.
Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.
Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала Кыргызстан выплатить их.

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