Liglass Trading должна погасить долг перед "РусГидро" до 18 сентября — Зилалиев

4 сентября 2017, 10:47 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Чешская компания Liglass Trading еще не перечислила российской компании "РусГидро" 37 млн долларов. Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, у чешской компании есть срок до 18 сентября.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала Кыргызстан выплатить их.