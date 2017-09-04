С 7 сентября во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма "Саякбай"

4 сентября 2017, 11:00 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Во всех кинотеатрах страны 7 сентября начнется показ нового исторического фильма "Саякбай", об этом сообщили в международном фонде "Саякбай".

В этом году был снят фильм о Саякбае Каралаеве под названием "Саякбай. Гомер 20 века". Главная роль досталась актеру Марату Жанталиеву. Режиссер фильма — Эрнест Абдыжапаров, генеральный продюсер Самат Ибраев, а также фонд "Саякбая манасчы".

Саякбай Каралаев - советский кыргызский поэт и великий манасчы, отличался феноменальной памятью. Он сам исполнял разработанные им традиционные эпические сюжеты из трилогии эпоса "Манас" и прекрасно импровизировал. Каралаев народный артист Киргизской ССР, был награжден многими медалями.