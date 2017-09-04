Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В кирнете идет открытая пропаганда террористических организацийВ кирнете идет открытая пропаганда террористических организацийЗаседание комитетов ЖК по вопросам границ проходит без прессыЗаседание комитетов ЖК по вопросам границ проходит без прессы

В Бишкеке задержан гражданин Китая, разыскиваемый у себя на родине

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446033-ru.html

Похожие новости

Выборы президента покажут итог реформы избирательной системы, - фонд "Гражданская платформа"

"Портер" с наркотиками задержан в Баткене — груз везли в страны СНГ

Пожар на рынке "Азиз" в Бишкеке потушен

В Кыргызстане задержан гражданин КНР, находившийся в международном розыске

Команда города Бишкек стала победителем "Манас оюндары-2017"

4 сентября 2017, 11:09       Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сотрудниками МВД КР накануне в Бишкеке был пойман гражданин Китая, разыскиваемый по линии Интерпола.
По данным пресс-службы МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала гражданина КНР Чен Ксиянфу (Chen Xianfu) 1967 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами провинции Шандунь за совершение уголовного преступления.
По полученным данным, разыскиваемый гражданин прибыл в Кыргызстан в 2013 году и занимался предпринимательством, получив документы, дающие право на пребывание в стране и ведение бизнеса.
Задержание произошло 30 августа 2017 года примерно в 09:30, в последствие чего он был передан компетентным органам КНР и вылетел рейсом по направлению Бишкек-Урумчи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум