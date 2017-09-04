В Бишкеке задержан гражданин Китая, разыскиваемый у себя на родине

4 сентября 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сотрудниками МВД КР накануне в Бишкеке был пойман гражданин Китая, разыскиваемый по линии Интерпола.

По данным пресс-службы МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала гражданина КНР Чен Ксиянфу (Chen Xianfu) 1967 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами провинции Шандунь за совершение уголовного преступления.

По полученным данным, разыскиваемый гражданин прибыл в Кыргызстан в 2013 году и занимался предпринимательством, получив документы, дающие право на пребывание в стране и ведение бизнеса.

Задержание произошло 30 августа 2017 года примерно в 09:30, в последствие чего он был передан компетентным органам КНР и вылетел рейсом по направлению Бишкек-Урумчи.