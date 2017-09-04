4 сентября 2017, 11:05 Комментарии

Создана согласительная группа по законопроекту о трансформации орошаемых земель, застроенных до 2009 года. Решение о создании группы принято 4 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. В состав группу вошли:

- Молдакун Абдылдаев - представитель президента в ЖК;

- Дуйшенбек Зилалиев - вице-премьер-министр КР;

- Канатбек Муратбеков - глава Государственной инспекции по экологической и технической безопасности;

- Айтмамат Назаров - депутат ЖК КР ("Кыргызстан"), глава комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

- Дастан Джумабеков - депутат ЖК КР ("Кыргызстан").

Ранее президент Алмазбек Атамбаев возвратил проект закона в ЖК с возражениями в связи с коррупционными рисками.