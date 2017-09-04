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Создана согласительная группа по законопроекту о трансформации орошаемых земель, застроенных до 2009 года

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446031-ru.html

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4 сентября 2017, 11:05       Комментарии

Создана согласительная группа по законопроекту о трансформации орошаемых земель, застроенных до 2009 года. Решение о создании группы принято 4 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. В состав группу вошли:
- Молдакун Абдылдаев - представитель президента в ЖК;
- Дуйшенбек Зилалиев - вице-премьер-министр КР;
- Канатбек Муратбеков - глава Государственной инспекции по экологической и технической безопасности;
- Айтмамат Назаров - депутат ЖК КР ("Кыргызстан"), глава комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
- Дастан Джумабеков - депутат ЖК КР ("Кыргызстан").
Ранее президент Алмазбек Атамбаев возвратил проект закона в ЖК с возражениями в связи с коррупционными рисками.

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