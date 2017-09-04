Заседание комитетов ЖК по вопросам границ проходит без прессы

4 сентября 2017, 11:08 Комментарии

Заседание трех комитетов ЖК по вопросам границ проходит за закрытыми дверями.

Сотрудники Аппарата ЖК попросили представителей прессы покинуть зал заседаний.

Ранее стало известно, что заседание связано с приездом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, запланированного на 6 сентября.

Заседание проводят комитет ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, комитет по международным делам, обороне и безопасности и комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.