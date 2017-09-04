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Заседание комитетов ЖК по вопросам границ проходит без прессы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446030-ru.html

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4 сентября 2017, 11:08       Комментарии

Заседание трех комитетов ЖК по вопросам границ проходит за закрытыми дверями.
Сотрудники Аппарата ЖК попросили представителей прессы покинуть зал заседаний.
Ранее стало известно, что заседание связано с приездом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, запланированного на 6 сентября.
Заседание проводят комитет ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, комитет по международным делам, обороне и безопасности и комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

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