Страшилки про асбест. Мифы и правда

4 сентября 2017, 9:45 Комментарии

В Бишкеке прошел круглый стол на тему, интересующую как строителей, так и рядовых граждан. Эксперты и промышленники обсудили причины того, почему в обществе до сих пор остался осадок пропаганды о вреде асбеста.

В ходе международного семинара под названием "Хризотиловый асбест", который прошел 25 августа, ученые объяснили, почему долгое время шла агитация по отказу от использования данного минерала.

Активное участие в мероприятии принимали члены "Хризотиловой ассоциации". Цель этого производственного объединения заключается в продвижении и защите хризотиловой продукции на рынке. Это особенно актуально ввиду пропаганды того, что асбест опасен для человека и якобы может вызывать рак.

Как считают ведущие промышленники Кыргызстана, здесь заметно определенное лоббирование Запада. Ведь люди, проживающие на постсоветском пространстве, до сих пор пользуются и трубами, и шифером, и еще рядом товаров из асбеста, при этом в государствах нет эпидемии онкологических заболеваний.

Данный семинар вносит четкое разъяснение, в чем разница между различными видами асбеста.

Асбест - это собирательный термин, который объединяет два вида минералов: хризотил и амфибол. Его промышленное производство началось еще в 18 веке.

На территории постсоветского пространства используется хризотил, который не вредит здоровью при контролируемом использовании. А при соединении с цементом имеет даже более экологические свойства, чем альтернативные материалы.

"У многих людей при слове асбест возникает ассоциация с заболеваниями, которые были в прошлом веке. Но на самом деле наша "Хризотиловая ассоциация" призвана проводить разъяснительную работу и рассказывать о том, что существуют два вида асбеста - амфиболовый и хризотиловый. А также, что в последние годы проведено большое количество научных исследований, которые подтвердили, что хризотил не представляет опасности для здоровья как трудящихся, так и для населения в быту и для окружающей среды", - сказал исполнительный директор "Хризотиловой ассоциации" Владимир Галицын.

Добавление цемента к хризотиловому асбесту при изготовлении строительных материалов позволяет до неузнаваемости изменить молекулярный состав волокон. И вреда от того, что крыша дома застелена шифером или дом обшит хризотил-асбестовыми плитами как снаружи, так и внутри, нет.

"Для обычного обывателя использовать асбестосодержащие материалы в быту безвредно. Даже если пилить шифер или трубу, достаточно надеть обычную медицинскую маску. В том случае, если использовать такие материалы, не деформируя их, то и вовсе нет никакого вреда", - сказал ведущий научный сотрудник отдела медицины труда Екатеринбургского научного центра Сергей Кашанский.

Страшилки про асбест начались из-за небезопасного амфиболового асбеста, который встречается в западных странах. А на постсоветской территории применяется безопасный хризотил. Помимо этого, за последние годы на Кантском трубно-шиферном предприятии произошел значительный технологический скачок и, по словам руководства, они не намерены на этом останавливаться.

"Наши дальнейшие планы - повышение качества текущей традиционной продукции в виде серого шифера и хризотил-цементных труб. Также расширение ассортимента в виде поставок на рынок широкой палитры цветов кровельного материала, а также предоставлении на рынок фасадного материала в виде фибро-цементного сайдинга, плит и черепицы", - рассказал генеральный директор ОсОО "Кант ТШП" Санжар Капаров.

Продукция уже уверенно зарекомендовала себя на рынках Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и на территории Уральского федерального округа России. Кантское предприятие является одним из бюджетообразующих в республике. Ежегодно оно пополняет государственную казну на 100 миллионов сомов.

Стоит отметит, знаменательным событием для асбестового производства стал не только приезд международной ассоциации, но и празднование юбилея Кантского завода. В этом году ему исполнилось 50 лет.

По случаю дня рождения руководство предприятия поздравило своих самых первых работников. Так, были поощрены ветераны производства, 11 человек в зависимости от стажа получили по 10 тысяч сомов. Те же, кто трудится 43-48 лет, получили по 150 тысяч сомов, и главный подарок - машину - получил ветеран производства.

Как отметило руководство Кантского ТШП, они не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сейчас активно выпускают экологически чистую цветную черепицу и шифер.