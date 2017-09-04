На автодороге Бишкек - Ош машина слетела с дороги и упала в канал

4 сентября 2017, 10:29 Комментарии

Вечером, 3 сентября, на 479-м километре автодороги Бишкек -

Ош произошло ДТП. В канал упал автомобиль марки "Фольксваген-Пассат". По данным пресс-службы МЧС, происшествие случилось на участке Шаркыратма.

В ведомстве отметили, что в результате аварии водитель иномарки скончался от полученных травм.

"Из автотранспорта был извлечен 42-летний гражданин С.К. Его тело спасатели МЧС передали правоохранительным органам. Кроме того, в салоне находился 40-летний пассажир. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу города Шамалды-Сай", - отметили в пресс-службе МЧС КР.