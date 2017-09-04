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На автодороге Бишкек - Ош машина слетела с дороги и упала в канал

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365718_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446028-ru.html

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Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован — МЧС

4 сентября 2017, 10:29       Комментарии

Вечером, 3 сентября, на 479-м километре автодороги Бишкек -
Ош произошло ДТП. В канал упал автомобиль марки "Фольксваген-Пассат". По данным пресс-службы МЧС, происшествие случилось на участке Шаркыратма.
В ведомстве отметили, что в результате аварии водитель иномарки скончался от полученных травм.
"Из автотранспорта был извлечен 42-летний гражданин С.К. Его тело спасатели МЧС передали правоохранительным органам. Кроме того, в салоне находился 40-летний пассажир. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу города Шамалды-Сай", - отметили в пресс-службе МЧС КР.

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