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Аида Чоткараева признана одной из фотогеничных участниц "Миссис Вселенная"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365645_ai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446027-ru.html

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4 сентября 2017, 10:39       Комментарии

Кыргызстанка Аида Чоткараева, участвующая в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2017", признана одной из самых фотогеничных красавиц. Об этом конкурсантка сообщила на своей странице в социальной сети.
Финал престижного международного конкурса состоялся в субботу, 2 сентября, в южноафриканском городе Дурбан. В конкурсе принимали участие замужние женщины из 84 стран в возрасте от 25 до 45 лет.
Победительницей "Миссис Вселенная-2017" стала 43-летняя представительница Вьетнама Трем Хоанг Луу. Корону первой вице-миссис завоевала Гвен Мадиба Мубуйи из Габона. Второй вице-миссис стала представительница Пакистана Тайба Ноурулиан Шехеар.
Кыргызстан представляла 28-летняя Аида Чоткараева. В финале конкурса она попала в топ-20 самых фотогеничных женщин и получила специальную награду.
Конкурс "Миссис Вселенная" оценивает не только красоту, но и манеры, умение создать семью, вести хозяйство. В конкурсе могла участвовать любая социально активная девушка, которая уже реализовалась в семье и выбранной профессии.
Аида Чоткараева работает в международной организации и продолжает карьеру в кино и модельном бизнесе. Она сыграла главные роли в фильмах "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".

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