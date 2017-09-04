Аида Чоткараева признана одной из фотогеничных участниц "Миссис Вселенная"

4 сентября 2017, 10:39 Комментарии

Кыргызстанка Аида Чоткараева, участвующая в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2017", признана одной из самых фотогеничных красавиц. Об этом конкурсантка сообщила на своей странице в социальной сети.

Финал престижного международного конкурса состоялся в субботу, 2 сентября, в южноафриканском городе Дурбан. В конкурсе принимали участие замужние женщины из 84 стран в возрасте от 25 до 45 лет.

Победительницей "Миссис Вселенная-2017" стала 43-летняя представительница Вьетнама Трем Хоанг Луу. Корону первой вице-миссис завоевала Гвен Мадиба Мубуйи из Габона. Второй вице-миссис стала представительница Пакистана Тайба Ноурулиан Шехеар.

Кыргызстан представляла 28-летняя Аида Чоткараева. В финале конкурса она попала в топ-20 самых фотогеничных женщин и получила специальную награду.

Конкурс "Миссис Вселенная" оценивает не только красоту, но и манеры, умение создать семью, вести хозяйство. В конкурсе могла участвовать любая социально активная девушка, которая уже реализовалась в семье и выбранной профессии.

Аида Чоткараева работает в международной организации и продолжает карьеру в кино и модельном бизнесе. Она сыграла главные роли в фильмах "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".