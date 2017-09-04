Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кто не успел оплатить налоги на транспорт, жилые дома и землю, ждут штрафыКто не успел оплатить налоги на транспорт, жилые дома и землю, ждут штрафы3 комитета ЖК в канун визита Ш.Мирзиеева проведут совместное заседание по вопросам границ3 комитета ЖК в канун визита Ш.Мирзиеева проведут совместное заседание по вопросам границ

ГКНБ пресечен международный наркоканал. Изъято 29 кг афганского чарса

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-pres...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446025-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане задержан гражданин КНР, находившийся в международном розыске

61-е заседание Международной Алтаистической Конференции пройдет в 2018 году в Кыргызской

Т.Джумакадыров: Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб

Назарбаев: Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества

Си Цзиньпин: Повышается влияние КР на международном и региональном уровне

4 сентября 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. В Кыргызстане пресечен международный наркоканал, изъято 29 кг афганского чарса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, органами ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозок наркотических средств, в Баткенской области задержана автомашина марки "Хюндай Портер".
В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 29 кг наркотического средства (афганский чарс), которые направлялись транзитом через территорию КР в страны СНГ.
По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 247 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР.
В настоящее время ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум