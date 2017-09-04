ГКНБ пресечен международный наркоканал. Изъято 29 кг афганского чарса

4 сентября 2017, 10:18 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. В Кыргызстане пресечен международный наркоканал, изъято 29 кг афганского чарса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

По ее данным, органами ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозок наркотических средств, в Баткенской области задержана автомашина марки "Хюндай Портер".

В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 29 кг наркотического средства (афганский чарс), которые направлялись транзитом через территорию КР в страны СНГ.

По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 247 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР.

В настоящее время ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.