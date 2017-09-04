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Команда города Бишкек стала победителем "Манас оюндары-2017"

Источник:
http://kabar.kg/news/komanda-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446024-ru.html

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4 сентября 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Команда города Бишкек стала победителем "Манас оюндары-2017", сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи и физкультуры и спорта КР.
Как отмечается, 31 августа на ипподроме города Чолпон-Ата завершились соревнования по национальным видам спорта "Манас оюндары-2017".
В течение недели представители семи областей и двух столиц республики соревновались в восьми видах спорта.
По итогам соревнований по национальным видам спорта "Манас оюндары – 2017" 1 место заняла команда города Бишкек набрав 109 баллов и выиграла денежный приз в сумме 1 млн 500 тыс сомов. Второе место у команды из Таласской области – 91 балл (1 млн 200 тыс сомов) и 3 место завоевала Джалал-Абадская область - 76 баллов (1 млн сомов).
Общий призовой фонд игр составил 4 млн 500 тыс сомов.
"В этом году на состязаниях по национальным и народным играм приняли участие всего 431 спортсмен со всех областей и двух столиц республики", - сообщили в пресс-службе.
На подготовку и проведение соревнований "Манас оюндары-2017" из бюджета Дирекции по национальным видам спорта выделено 10 млн 81 тыс сомов.
Напомним, что на первых играх в 2013 году победителем игр стала команда Чуйской области, на втором месте - команда Таласской области, третье командное место - у сборной Бишкека.
"Манас оюндары-2017" проходили с 26 по 31 августа городе Чолпон-Ата. В программу были включены 8 национальных видов спорта, такие как кок бору, тогуз коргоол, ордо, салбуурун (буркут салуу, тайган жарыш и стрельба из лука), кыргыз курош, алыш, эр эңиш и конные скачки (ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш и кыска аралыкка ат чабыш).

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