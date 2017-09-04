Комитет ЖК одобрил поправки, позволяющие трансформацию орошаемой земли под строительство автомобильных и железных дорог

4 сентября 2017, 10:40 Комментарии

Комитет ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в третьем чтении одобрил поправки в закон о введении моратория на трансформацию орошаемых земель. Решение принято на заседании 4 сентября.

Как сообщил один из инициаторов законопроекта Абдывахап Нурбаев (СДПК), предлагает ввести поправку, согласно которой мораторий не распространяется на участки, подпадающие под строительство автомобильных и железных дорог, эстакадных мостов.

"Как вы сами видите, сейчас идет строительство дорог. Если ввести эту поправку, то будет возможность для проведения строительства", -сказал он.

Депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") предложил включить в проект закона понятие и "реконструкция дорог". "Я предлагаю прописать, что мораторий не распространяется не только под строительство автомобильных и железных дорог, но и под реконструкцию", - сказал он.

Однако, было отмечено, что в третьем чтении можно вводить только редакционные поправки в проект закона.