Всемирный банк дополнительно выделяет Кыргызстану $36 млн по проекту водоснабжения сел

4 сентября 2017, 10:42 Комментарии

Всемирный банк дополнительно выделяет Кыргызстану 36 млн долларов по проекту водоснабжения сел. Об этом стало известно 4 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Как сообщил глава департамента водоснабжения, на заседании 22 июня совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении дополнительных средств республике.

"Из 36 млн долларов 16,2 млн - грант и 19,8 млн - кредит на 38 лет с процентной ставкой 0,75%", - сказал он.

По итогам голосования комитет одобрил ратификацию соответствующего соглашения в первом чтении.