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Новости Кыргызстана

Комитет ЖК одобрил поправки, позволяющие трансформацию орошаемой земли под строительство автомобильных и железных дорогКомитет ЖК одобрил поправки, позволяющие трансформацию орошаемой земли под строительство автомобильных и железных дорог

Всемирный банк дополнительно выделяет Кыргызстану $36 млн по проекту водоснабжения сел

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446020-ru.html

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4 сентября 2017, 10:42       Комментарии

Всемирный банк дополнительно выделяет Кыргызстану 36 млн долларов по проекту водоснабжения сел. Об этом стало известно 4 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.
Как сообщил глава департамента водоснабжения, на заседании 22 июня совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении дополнительных средств республике.
"Из 36 млн долларов 16,2 млн - грант и 19,8 млн - кредит на 38 лет с процентной ставкой 0,75%", - сказал он.
По итогам голосования комитет одобрил ратификацию соответствующего соглашения в первом чтении.

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