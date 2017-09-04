В России предлагают ввести визовый режим для стран Центральной Азии

4 сентября 2017, 9:55 Комментарии

В верхней палате российского парламента прозвучало предложение ввести визовый режим для приезжающих в Россию граждан среднеазиатских государств, передает НТВ.

С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе", - заявил сенатор.

Предложение ввести визовый режим для граждан среднеазиатских стран прозвучало после сообщения ФСБ о задержании двух боевиков группировки "Исламское государство". Пойманные экстремисты оказались выходцами из Центральной Азии. Они признались, что по указке ИГИЛ 1 сентября планировали устроить теракты в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости.

По словам Клинцевича, если подобные случаи подготовки атак в России выходцами из ЦА будут учащаться, он сам, "как зампред комитета Совета Федерации по обороне", будет выходить с такими предложениями. "Другого выхода здесь нет", - заявил он.