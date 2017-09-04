Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Машина упала в канал на трассе Бишкек — Ош, водитель не выжилМашина упала в канал на трассе Бишкек — Ош, водитель не выжилПрезидент Таджикистана Рахмон: платформа БРИКС предоставляет множество возможностейПрезидент Таджикистана Рахмон: платформа БРИКС предоставляет множество возможностей

В России предлагают ввести визовый режим для стран Центральной Азии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365711_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446019-ru.html

Похожие новости

Число турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10% в 2017 году

В 2017 году число турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10%

Шесть центральных улиц Бишкека останутся без электричества 3 сентября

В России за подложную миграционную карту могут оштрафовать кыргызстанца

С площади Ала - Тоо и центральных улиц вывезли 48 кубометров мусора

4 сентября 2017, 9:55       Комментарии

В верхней палате российского парламента прозвучало предложение ввести визовый режим для приезжающих в Россию граждан среднеазиатских государств, передает НТВ.
С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе", - заявил сенатор.
Предложение ввести визовый режим для граждан среднеазиатских стран прозвучало после сообщения ФСБ о задержании двух боевиков группировки "Исламское государство". Пойманные экстремисты оказались выходцами из Центральной Азии. Они признались, что по указке ИГИЛ 1 сентября планировали устроить теракты в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости.
По словам Клинцевича, если подобные случаи подготовки атак в России выходцами из ЦА будут учащаться, он сам, "как зампред комитета Совета Федерации по обороне", будет выходить с такими предложениями. "Другого выхода здесь нет", - заявил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум