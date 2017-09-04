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Чоткараева вошла в топ-20 самых красивых женщин на "Миссис Вселенная 2017" в ЮАРЧоткараева вошла в топ-20 самых красивых женщин на "Миссис Вселенная 2017" в ЮАРПожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован — МЧСПожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован — МЧС

Пожар в селе Маевка. Сгорели огромный склад и офис на рынке "Азиз"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365710_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446018-ru.html

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Из-за пожара на кладбище Бишкека сгорел мебельный завод

4 сентября 2017, 10:07       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в селе Маевка на улице Махатмы Ганди загорелись склад и офисное помещение. По данным МЧС, возгорание произошло на рынке "Азиз". Общая площадь, охваченная огнем, составила 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС КР.
По данным ведомства, возгорание произошло утром, около 6:09, по предварительной информации, жертв нет. Пожар был частично потушен в 7:42, в настоящее время на месте продолжают свою работу спасатели.
Кроме того, в тушении огня приняли участие по меньшей мере четыре пожарных и один военизированный расчеты. Впрочем, как отметили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, более подробная информация о том, сколько единиц спецтехники было привлечено в общем, будет известно позднее. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара, отметили в ведомстве.

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