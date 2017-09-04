Пожар в селе Маевка. Сгорели огромный склад и офис на рынке "Азиз"

4 сентября 2017, 10:07 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в селе Маевка на улице Махатмы Ганди загорелись склад и офисное помещение. По данным МЧС, возгорание произошло на рынке "Азиз". Общая площадь, охваченная огнем, составила 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По данным ведомства, возгорание произошло утром, около 6:09, по предварительной информации, жертв нет. Пожар был частично потушен в 7:42, в настоящее время на месте продолжают свою работу спасатели.

Кроме того, в тушении огня приняли участие по меньшей мере четыре пожарных и один военизированный расчеты. Впрочем, как отметили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, более подробная информация о том, сколько единиц спецтехники было привлечено в общем, будет известно позднее. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара, отметили в ведомстве.