Чекисты пресекли крупную партию наркотиков, предназначенных для стран СНГ

4 сентября 2017, 10:15 Комментарии

Пресечен международный наркоканал, сообщает пресс-служба ГКНБ.

26 августа чекистами в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозок наркотических средств в Баткенской области задержана автомашина марки "Хюндай Портер".

При осмотре автомобиля обнаружено и изъято 29 кг наркотического средства (афганский чарс), которые направлялись транзитом через территорию КР в страны СНГ.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 247 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР.

В настоящее время ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.