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Чекисты пресекли крупную партию наркотиков, предназначенных для стран СНГ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365712_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446017-ru.html

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4 сентября 2017, 10:15       Комментарии

Пресечен международный наркоканал, сообщает пресс-служба ГКНБ.
26 августа чекистами в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозок наркотических средств в Баткенской области задержана автомашина марки "Хюндай Портер".
При осмотре автомобиля обнаружено и изъято 29 кг наркотического средства (афганский чарс), которые направлялись транзитом через территорию КР в страны СНГ.
По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 247 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР.
В настоящее время ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.

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