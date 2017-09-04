Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Комитет ЖК одобрил поправки, позволяющие трансформацию орошаемой земли под строительство автомобильных и железных дорогКомитет ЖК одобрил поправки, позволяющие трансформацию орошаемой земли под строительство автомобильных и железных дорог3 комитета ЖК в канун визита Ш.Мирзиеева проведут совместное заседание по вопросам границ3 комитета ЖК в канун визита Ш.Мирзиеева проведут совместное заседание по вопросам границ

Кто не успел оплатить налоги на транспорт, жилые дома и землю, ждут штрафы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365715_kt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446016-ru.html

Похожие новости

В России за подложную миграционную карту могут оштрафовать кыргызстанца

За 5 лет в Кыргызстане сократился выпуск газет и журналов

Фото, видео — Аналог формулы-1 на выставке эксклюзивных авто на площади Победы

Срок уплаты налогов на транспорт, жилые дома и землю истекает 4 сентября

Аким Свердловского района оштрафован за неисполнение требований ТИК Бишкека

4 сентября 2017, 10:20       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, истекают сроки уплаты налогов на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).
В связи с чем ГНС призывает граждан – владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, не успевших исполнить свое обязательство, оплатить причитающиеся суммы налогов до вечера.
Это позволит избежать начисления пени на неуплаченные суммы и привлечения к административной ответственности.
Произвести оплату можно в кассах банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.
За несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2 000 сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум