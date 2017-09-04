Кто не успел оплатить налоги на транспорт, жилые дома и землю, ждут штрафы

4 сентября 2017, 10:20 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, истекают сроки уплаты налогов на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

В связи с чем ГНС призывает граждан – владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, не успевших исполнить свое обязательство, оплатить причитающиеся суммы налогов до вечера.

Это позволит избежать начисления пени на неуплаченные суммы и привлечения к административной ответственности.

Произвести оплату можно в кассах банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

За несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2 000 сомов.