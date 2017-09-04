Президент Таджикистана Рахмон: платформа БРИКС предоставляет множество возможностей

4 сентября 2017, 9:52 Комментарии

"Активно поддерживаемая Китаем модель развития "БРИКС+", которая призыввет организовать диалог между странами-участницами БРИКС и странами с развивающейся экономикой, заслуживает всемерной поддержки. Уверен, что этот диалог, который придает особую ценность и значимость объединению БРИКС, станет надежной платформой для налаживания взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества в интересах содействия миру, безопасности и устойчивого социально-экономического развития национальных экономик в условиях глобализации и новых вызовов", - заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в интервью газете "Жэньминь жибао" с большим ожиданием предстоящего диалога стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой.

По мнению Рахмона, страны БРИКС находятся на этапе устойчивого экономического развития, обладают богатыми природными ресурсами. Участие Таджикистана в предстоящем диалоге имеет большое значение для национальной экономики и благосостояния народа. "Использование широких возможностей таких надежных площадок сотрудничества, как БРИКС, несомненно, придаст дополнительный импульс нашим двусторонним отношениям в деле дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества, расширения торговли и инвестиций, а также обеспечения устойчивого развития и повышения благосостояния наших народов. Более того, наше взаимодействие в рамках БРИКС могло бы способствовать совместной реализации части программ и проектов сотрудничества", - отметил президент.

31 августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры, в ходе которых они единогласно приняли решение строить китайско-таджикские отношения всестороннего стратегического партнерства, способствовать осуществлению более значительного развития двусторонних связей на новой исторической отправной точке. Рахмон отметил, что политическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество Китая и Таджикистана достигли беспрецедентно высокого уровня. По его мнению, государственный визит председателя КНР в сентябре 2014 года в Душанбе придал мощный импульс практическому взаимодействию Китая и Таджикистана по всем направлениям, что отвечает как интересам народов двух стран, так и интересам обеспечения мира и стабильности в регионе. Рахмон также отметил, что нынешние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "позволят углубить двусторонние отношения, расширить сотрудничество в финансовой и сельскохозяйственной сферах, а также в водном хозяйстве, производственных мощностях, энергетике, научно-технических парках, транспортных перевозках и взаимной связи".

Таджикистан с самого начала был активным сторонником инициативы "Одного пояса, одного пути", вместе с КНР подписали меморандум о сотрудничестве в совместном строительстве экономического пояса Шелкового пути, учредили Комитет сотрудничества в области совместного строительства. По словам Рахмона, в будущем будет продвигаться сопряжение этой исторической инициативы и Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. "Несомненно, это будет содействовать взаимосвязанности и процветанию. В настоящее время мы совместно с нашими международными партнерами работаем над реализацией ряда крупных инфраструктурных проектов регионального значения, ускоряем строительство автодорог и другой транспортной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам. Таджикистан может быть связующим мостом между Китаем и другими странами, прилегающими к региону", - подчеркнул Рахмон.

Президент Таджикисана также отметил, что "три силы зла", а также наркотрафик, киберпреступность и трансграничная организованная преступность представляют угрозу безопасности и стабильности двух стран и региона в целом. "В этом направлении мы будем неуклонно продвигать совместные проекты по укреплению потенциала правоохранительных органов, в частности по подготовке кадров, проведению совместных мероприятий по противодействию силам международного терроризма и другим вызовам региональной безопасности", - добавил Рахмон.

Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Се Яхун , корреспондент "Жэньминьван" Дэн Цзе

Источник: "Жэньминь Жибао"