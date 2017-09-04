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В Баткене из-за угрозы оползней местных жителей начали переселять

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446012-ru.html

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В Бакенской области нависла угроза схода оползня

4 сентября 2017, 9:55       Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Кабар/. Спасатели МЧС в селе Кан Баткенской области занялись переселением местных жителей из-за угрозы схода оползня.
По данным пресс-службы МЧС, на данный момент 6-ти семьям села угрожает ситуация вероятности схода оползней в связи с тем, что накануне 1 сентября примерно в 13:00 часов дня вдоль южного побережья реки Кожешкен появились разрывы в земельной коре, что создало опасную ситуацию.
Спасателями 2 сентября были проведены соответственные мероприятия по оценки ситуации и данная местность была взята под контроль. Так они уже оказали содействие по переселению одной из семей в дом родственников во избежание нежелательных последствий.

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