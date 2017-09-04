Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован — МЧС

4 сентября 2017, 10:04 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. Пожар на рынке "Азар" в Бишкеке локализован, сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, пожар на рынке "Азар", расположенного по улице М.Ганди начался сегодня в 6:09 утра. Огнем было охвачено 600 квадратных метров административного здания и камера хранения.

На тушение пожара были задействованы 3 пожарных расчета. В 07:42 огонь был локализован. Продолжаются работы по ликвидации возгорания.