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Чоткараева вошла в топ-20 самых красивых женщин на "Миссис Вселенная 2017" в ЮАР

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/chotkarae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446010-ru.html

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4 сентября 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Модель Аида Чоткараева, представлявшая Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2017" в Южно-Африканской республике попала в топ-20 самых красивых женщин. Об этом сообщила сама конкурсантка на своей страничке в Istagram.
Также на церемонии вручения специальных наград Чоткараева получила титул "Миссис фотогеничность".
"Спасибо всем большое за поддержку. Я действительно очень старалась и обошла 60 самых красивых женщин со всего мира. Я до сих пор не могу в это поверить. Для меня большая честь получить такую награду на международном конкурсе мирового масштаба", - сказала Чоткараева.
Победительницей конкурса стала представительница Вьетнама, титул первой и второй вице-миссис получили представительницы Габона и Пакистана.
Аида Чоткараева работает актрисой и моделью. Она исполнила главные роли в кинокартинах "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".

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