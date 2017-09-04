Чоткараева вошла в топ-20 самых красивых женщин на "Миссис Вселенная 2017" в ЮАР

4 сентября 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Модель Аида Чоткараева, представлявшая Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2017" в Южно-Африканской республике попала в топ-20 самых красивых женщин. Об этом сообщила сама конкурсантка на своей страничке в Istagram.

Также на церемонии вручения специальных наград Чоткараева получила титул "Миссис фотогеничность".

"Спасибо всем большое за поддержку. Я действительно очень старалась и обошла 60 самых красивых женщин со всего мира. Я до сих пор не могу в это поверить. Для меня большая честь получить такую награду на международном конкурсе мирового масштаба", - сказала Чоткараева.

Победительницей конкурса стала представительница Вьетнама, титул первой и второй вице-миссис получили представительницы Габона и Пакистана.

Аида Чоткараева работает актрисой и моделью. Она исполнила главные роли в кинокартинах "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".