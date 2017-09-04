Еще три кандидата допущены к участию в выборах

4 сентября 2017, 9:37 Комментарии

Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В минувшие выходные ЦИК зарегистрировала кандидатуру Азимбека Бекназарова. Ранее комиссия своим протоколом утвердила кандидатуру лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова и экс-вице-мэра Эрниса Зарлыкова.

Таким образом, на сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 7 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.