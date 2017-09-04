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Еще три кандидата допущены к участию в выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365708_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446009-ru.html

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ЦИК утвердил подписные листы еще 3 кандидатов в президенты

Самовыдвиженец А.Бекназаров зарегистрирован кандидатом в Президенты КР

ЦИК зарегистрировал А.Бекназарова кандидатом в президенты

За минувшее лето в РФ не допущено более 5300 тонн продукции фермеров из ЦА

4 сентября 2017, 9:37       Комментарии

Центризбирком зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
В минувшие выходные ЦИК зарегистрировала кандидатуру Азимбека Бекназарова. Ранее комиссия своим протоколом утвердила кандидатуру лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова и экс-вице-мэра Эрниса Зарлыкова.
Таким образом, на сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 7 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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