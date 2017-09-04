Эшбото: только развив производство в КР, можно говорить об экспорте в ЕАЭС

4 сентября 2017, 9:31 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он заявил, что экономические вопросы в стране часто решаются политическим путем.

"Прежде чем что-то экспортировать, нам нужно это что-то производить, выращивать и так далее. Для развития экономики надо в первую очередь поднять промышленность и обеспечить себя. Только после этого мы сможем стать страной-экспортером", - сказал Эшбото.

Он отметил, что в Кыргызстане не хватает сельхозтехники.

"Республике необходимо порядка 25-27 тысяч тракторов. Это большая цифра. Такая же ситуация и в других областях промышленности", - уточнил предприниматель.

По его словам, властям страны необходимо развивать агропромышленный сектор экономики.

Полный комментарий предпринимателя слушайте в аудиоверсии.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });