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Эшбото: только развив производство в КР, можно говорить об экспорте в ЕАЭС

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446008-ru.html

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4 сентября 2017, 9:31       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он заявил, что экономические вопросы в стране часто решаются политическим путем.
"Прежде чем что-то экспортировать, нам нужно это что-то производить, выращивать и так далее. Для развития экономики надо в первую очередь поднять промышленность и обеспечить себя. Только после этого мы сможем стать страной-экспортером", - сказал Эшбото.
Он отметил, что в Кыргызстане не хватает сельхозтехники.
"Республике необходимо порядка 25-27 тысяч тракторов. Это большая цифра. Такая же ситуация и в других областях промышленности", - уточнил предприниматель.
По его словам, властям страны необходимо развивать агропромышленный сектор экономики.
Полный комментарий предпринимателя слушайте в аудиоверсии.
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