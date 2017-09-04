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Раимкулов: в Бишкеке есть 6 тыс незаконных участков и домов

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446006-ru.html

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4 сентября 2017, 9:46       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что земельные участки часто приобретают в нарушение законодательства.
"Наши люди, к сожалению, все еще покупают участки по расписке либо по устным обещаниям продавцов, которые заверяют, что проблем с землей нет", - сказал Раимкулов.
По его словам, на территории Бишкека сегодня имеется шесть тысяч проблемных объектов, в большинстве которых уже проживают люди.
"Около трех тысяч из них еще можно узаконить, остальные строения находятся на государственных, частных или охраняемых территориях, и вопрос решает Жогорку Кенеш. Но окончательного вердикта пока нет", - сообщил чиновник.
Он отметил, что ранее был инициирован законопроект о легализации объектов, построенных после 2009 года.
Полный комментарий заместителя начальника Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека слушайте в аудиоверсии.
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