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В Джалал-Абаде зафиксировано землетрясение силой в 3 балла

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446005-ru.html

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4 сентября 2017, 9:39       Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Джалал-Абадской области вечером 3 сентября были зафиксированы земельные толчки с силой в 3 балла в эпицентре.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР) землетрясение с магнитудой 3,5 произошло примерно в 19:12 часов по местному времени.
Очаг землетрясения исходил на территории Кыргызстана в горах Ферганского хребта в 12 км к северо-востоку от села Байбиче и в 14 км к северо-востоку от села Кара-Добе.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила от 2,5 до 3 балла.

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