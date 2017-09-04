В Джалал-Абаде зафиксировано землетрясение силой в 3 балла

4 сентября 2017, 9:39 Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Джалал-Абадской области вечером 3 сентября были зафиксированы земельные толчки с силой в 3 балла в эпицентре.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР) землетрясение с магнитудой 3,5 произошло примерно в 19:12 часов по местному времени.

Очаг землетрясения исходил на территории Кыргызстана в горах Ферганского хребта в 12 км к северо-востоку от села Байбиче и в 14 км к северо-востоку от села Кара-Добе.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила от 2,5 до 3 балла.