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В Турции бык сбил с ног женщину, которая шла по городской улице

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-turtcii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446004-ru.html

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4 сентября 2017, 9:44       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Кабар/. В сети опубликовано видео, на котором разъяренный бык сбивает с ног женщину, идущую по городской улице.
На кадрах видно, как животное преследует неизвестную в традиционном арабском одеянии. Когда та переходит на противоположную сторону дороги, бык врезается ей в спину и роняет женщину на землю.
По данным портала Yahoo News, ролик появился на сайте Live Leak в пятницу. Судя по надписям на витринах магазинов, инцидент произошел в Турции. О состоянии здоровья пострадавшей ничего не известно.
Источник РИА Новости

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