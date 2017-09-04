Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эшбото: только развив производство в КР, можно говорить об экспорте в ЕАЭСЭшбото: только развив производство в КР, можно говорить об экспорте в ЕАЭСОбнародованы новые функции iPhone 8Обнародованы новые функции iPhone 8

Во Франкфурте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365707_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446002-ru.html

Похожие новости

Саммит в Сямэне откроет второе "золотое десятилетие" в сотрудничестве стран БРИКС

Второй памятник И.Каримову установлен в Самарканде

В Оше приближается время открытия парка им. Раззакова

В День знаний в Бишкеке открылась самая современная школа столицы

КПП "Торугарт – автодорожный" временно закрывается

4 сентября 2017, 9:17       Комментарии

Саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны во Франкфурте-на-Майне. Ранее власти провели крупнейшую в послевоенной истории Германии эвакуацию из-за обнаружения снаряда, передает Би-би-си.
"Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена", - говорится "Твиттере" полиции Франкфурта.
#Weltkriegsbombe #Frankfurt
Das sind die Helden von Frankfurt und das besiegte Biest.
Tausend Dank an René Bennert & Dieter Schwetzler! pic.twitter.com/cuHbjfzZe6
- Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 3 сентября 2017 г.
В общей сложности были эвакуированы около 65 тысяч человек, в том числе персонал и пациенты двух больниц. 100 пациентов перевели в другие медицинские учреждения, в их числе оказались даже пациенты реанимации.
Также эвакуация затронула 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, известного также как Бундесбанк, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.
Жителям было предписано покинуть свои дома в воскресенье в восемь часов утра по местному времени (девять утра по Москве) и не возвращаться до окончания операции по обезвреживанию снаряда.
После эвакуации эвакуированные районы патрулировали полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей.
Чтобы свести к минимуму неудобства для населения, городские власти организовали несколько пунктов, где эвакуированные жители смогли переждать операцию. Кроме того, многие музеи пообещали бесплатно впускать всех желающих.
Эвакуации населения из-за обнаружения неразорвавшихся авиабомб времен войны производятся в Германии регулярно - так, 2 сентября 22 тысячи человек эвакуировали в Кобленце.
Во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб. Многие из них были оснащены ненадежными взрывателями и не взорвались до сих пор.
В связи с этим в Германии до сих пор находят тысячи неразорвавшихся авиабомб. Эта проблема стоит в стране настолько остро, что власти даже создали для ликвидации таких боеприпасов отдельную саперную службу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум