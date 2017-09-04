Подписные листы претендента на пост президента К.Шайымбетова признаны недействительными, у претедента Т.Асанбекова не хватило голосов

4 сентября 2017, 8:50 Комментарии

Подписные листы претендента на пост президента Казыбека Шайымбетова признаны недействительными. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что от уполномоченных представителей К.Шайымбетова поступило 38 тыс. 660 подписей избирателей.

Согласно пункту 57 инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность президента КР и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями", утвержденной постановлением ЦИК КР №165 от 17.06.2017г., "все подписи избирателей, внесенные в подписной лист, не соответствующий установленной Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР форме подписного листа признаются недостоверными".

"Протоколом рабочей группы "О результатах проверки подписных листов кандидата на должность президента КР Шайымбетова Казыбека Орозакуновича" от 30 августа 2017 года, недостоверными признаны 38 тыс. 660 подписей избирателей в поддержку К.Шайымбетова", - говорится в сообщении.

Также на заседании 2 сентября ЦИК утвержден протокол рабочей группы по приему и проверке подписных листов претендента Темирбека Асанбекова.

От уполномоченных представителей Т.Асанбекова поступило 33 тыс. 461 подписей избирателей.

Сообщается, что в ходе проверки рабочей группой были выявлены нарушения следующих норм инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность президента КР и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями":

- абзаца 1 пункта 57 "подпись избирателя, выполненная от имени одного лица другим лицом";

- абзаца 5 пункта 57 "сведения об избирателе внесены в подписной лист избирателем не собственноручно";

- абзаца 8 пункта 57 "подпись избирателя, без указания всех необходимых сведений";

- абзаца 1 пункта 58 "подпись лица, не обладающего активным избирательным правом".

"Согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 4 тыс. 512 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 22 тыс. 560 подписей.

На основании заключения рабочей группы по проверке подписных листов, достоверными определены 10 тыс. 901 подпись, что не достигает минимального порога, установленного законодательством республики", - сообщили в ЦИК.

На данный момент кандидатами в президента зарегистрированы 7 человек: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков и Азимбек Бекназаров.