В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта

4 сентября 2017, 8:25 Комментарии

Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений. Об этом сообщает об этом сообщает лента.ру со ссылкой на телерадиокомпанию RTL.

Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.

Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.

Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.