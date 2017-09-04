Совбез ООН в понедельник обсудит ядерное испытание КНДР

4 сентября 2017, 8:44 Комментарии

Совет безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание в связи с ядерным испытанием КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте миссии США при ООН.

"Представитель США в ООН Никки Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея запросили созыв экстренного открытого заседания Совета безопасности ООН в ответ на последнее ядерное испытание в КНДР. Совбез соберется в понедельник в 10:00 по местному времени (20:00 по бишкекскому времени)", - говорится в сообщении.

Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Председатель оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Ен У оценил мощность бомбы в 100 килотонн. Это в четыре-пять раз сильнее заряда, использованного в Нагасаки в 1945 году, и в десять раз мощнее предыдущей северокорейской бомбы.