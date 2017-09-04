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Совбез ООН в понедельник обсудит ядерное испытание КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365705_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445997-ru.html

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Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы

4 сентября 2017, 8:44       Комментарии

Совет безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание в связи с ядерным испытанием КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте миссии США при ООН.
"Представитель США в ООН Никки Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея запросили созыв экстренного открытого заседания Совета безопасности ООН в ответ на последнее ядерное испытание в КНДР. Совбез соберется в понедельник в 10:00 по местному времени (20:00 по бишкекскому времени)", - говорится в сообщении.
Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Председатель оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Ен У оценил мощность бомбы в 100 килотонн. Это в четыре-пять раз сильнее заряда, использованного в Нагасаки в 1945 году, и в десять раз мощнее предыдущей северокорейской бомбы.

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