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Отец уехал, а его дочь сбили — это видео заставит вас задуматься

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445996-ru.html

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4 сентября 2017, 8:34       Комментарии

Управление патрульной милиции Ошской области опубликовало в Facebook социальный ролик, который призывает родителей не оставлять детей без присмотра на проезжей части.
В связи с началом учебного года подразделения ПМ усилили работу по профилактике автоаварий в стране. Патрульным инспекторам поручено провести разъяснительные беседы с родителями и школьниками.
"УПМ Ошской области напоминает: родители, не оставляйте детей без присмотра!" - звучит призыв в конце ролика.
30 августа на заседании правительства членам кабмина поручили до конца года реализовать комплекс мер из 103 пунктов. Он предусматривает автоматизацию процессов, связанных с дорожным движением, работу с личным составом патрульной милиции, улучшение качества скорой медицинской помощи, а также проведение информационной кампании для граждан.
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