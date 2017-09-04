Отец уехал, а его дочь сбили — это видео заставит вас задуматься

4 сентября 2017, 8:34 Комментарии

Управление патрульной милиции Ошской области опубликовало в Facebook социальный ролик, который призывает родителей не оставлять детей без присмотра на проезжей части.

В связи с началом учебного года подразделения ПМ усилили работу по профилактике автоаварий в стране. Патрульным инспекторам поручено провести разъяснительные беседы с родителями и школьниками.

"УПМ Ошской области напоминает: родители, не оставляйте детей без присмотра!" - звучит призыв в конце ролика.

30 августа на заседании правительства членам кабмина поручили до конца года реализовать комплекс мер из 103 пунктов. Он предусматривает автоматизацию процессов, связанных с дорожным движением, работу с личным составом патрульной милиции, улучшение качества скорой медицинской помощи, а также проведение информационной кампании для граждан.

Как научить детей правилам дорожного движения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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