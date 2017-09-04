Negatiff: В Кыргызстане за сутки произошло 3 ДТП, есть пострадавшие

4 сентября 2017, 8:16 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает читателям подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

На автодороге Бишкек-Ош большегрузная машина слетела с горы

По предварительным данным, жертв и серьезно пострадавших нет

В Узгене столкнулись автомобили марки "Форд Транзит", "Тойота Королла" и "Тойота Эстима"

В результате ДТП пострадали 3 человека

В I полугодии 2017 года Госантимонополия выявила незаконное использование товарного знака "халал" в ряде пунктах быстрого питания

В список нарушителей вошли "Денер", Mc Doners, столовая ХошанStan, сеть торговых точек "Мгриль", "Чайхана Учкун", "Самсы тандырные Бостан", столовая "Алдаяр" и ИП "Куттубаева TASTY"

В 2017 году зарегистрировано 69 случаев пищевого отравления

Пострадали 227 человек, летальных исходов нет

На улице Карасаева в Бишкеке произошло ДТП с участием мотоцикла "Сузуки" и внедорожника BMW X5

Мотоцикл двигался по улице Карасаева, а со второстепенной улицы выехал внедорожник. Мотоцикл въехал в левую дверь водителя BMW. Водитель мотоцикла госпитализирован

В дорожно-транспортном происшествии с участием генерала Чотбаева погибли два человека

По предварительной информации, еще один человек находится в коме