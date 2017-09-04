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Новости Кыргызстана

В 2017 году число турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10%В 2017 году число турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10%Трамп подтвердил готовность США применить против КНДР ядерное оружиеТрамп подтвердил готовность США применить против КНДР ядерное оружие

Negatiff: В Кыргызстане за сутки произошло 3 ДТП, есть пострадавшие

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445995-ru.html

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