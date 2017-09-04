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Новости Кыргызстана

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Positiff: Женская сборная КР выиграла сборную Норвегии на чемпионате мира по уличному футболу, в Кыргызстан приедет музыкант Лео Рохас

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445994-ru.html

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Два кыргызстанца взяли золото Чемпионата Азии по грэпплингу

4 сентября 2017, 8:33       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели!
Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера...
Женская сборная Кыргызстана разгромила Норвегию на чемпионате мира по уличному футболу
3 сентября кыргызстанская команда провела два матча: уступила Кении в серии послематчевых пенальти (7:8) и разгромили хозяек турнира норвежек со счетом 8:1.
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В Кыргызстан приедет знаменитый музыкант Лео Рохас
Музыкант выступит на IV Всемирном фестивале эпосов народов мира, который пройдет с 4 по 6 сентября в Бишкеке
По сообщению Кыргызгидромета, 4 сентября по Кыргызстану ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорнной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +25...+30
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +32...+34.

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