Positiff: Женская сборная КР выиграла сборную Норвегии на чемпионате мира по уличному футболу, в Кыргызстан приедет музыкант Лео Рохас

4 сентября 2017, 8:33 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели!

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера...

Женская сборная Кыргызстана разгромила Норвегию на чемпионате мира по уличному футболу

3 сентября кыргызстанская команда провела два матча: уступила Кении в серии послематчевых пенальти (7:8) и разгромили хозяек турнира норвежек со счетом 8:1.

В Кыргызстане стартовал фестиваль "Салбуурун"

В рамках мероприятия сокольники из 50 стран обсудят сохранение популяции балобанов

Узбекистан и Кыргызстан согласовали проект договора о госгранице

Сообщается, что стороны обсудили и согласовали проект договора об узбекско-кыргызской госгранице на согласованную протяженность, что составляет 80% от общей линии

В Кыргызстан приедет знаменитый музыкант Лео Рохас

Музыкант выступит на IV Всемирном фестивале эпосов народов мира, который пройдет с 4 по 6 сентября в Бишкеке

По сообщению Кыргызгидромета, 4 сентября по Кыргызстану ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорнной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +28...+33

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +25...+30

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +32...+34.