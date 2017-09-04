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Трамп подтвердил готовность США применить против КНДР ядерное оружие

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365702_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445993-ru.html

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4 сентября 2017, 8:01       Комментарии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность применить против КНДР ядерное оружие. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что политические лидеры обсудили проведенное накануне испытание Пхеньяном ядерной бомбы. Трамп подтвердил, что Вашингтон будет защищать себя и своих союзников, "используя весь спектр дипломатических, обычных и ядерных возможностей".
3 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что вооруженные силы США готовы дать "эффективный и подавляющий военный ответ" в случае угрозы для американских территорий или союзников Вашингтона со стороны КНДР. Он пояснил, что президенту было предложено несколько силовых вариантов разрешения кризиса на Корейском полуострове, однако уточнил, что Америка не стремится к полному уничтожению Северной Кореи.
Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Южнокорейские военные оценили мощность взрыва в 100 килотонн.

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