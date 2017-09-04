В 2017 году число турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10%

4 сентября 2017, 8:17 Комментарии

Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года.

По его данным, число выездных турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10% до 116 тысяч за полгода, а общее число выездных туристских поездок из России составило 17 миллионов.

Кыргызстан занял 31 место по числу зарубежных турпоездок из России.

Из стран СНГ число поездок из России в Казахстан составило 1,275 млн, в Азербайджан - 325 тысяч, в Армению - 171 тысяча, а в Грузию - 383 тысячи.

Самыми популярными пляжными и курортными направлениями из России стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.