Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашютаВ Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашютаNegatiff: В Кыргызстане за сутки произошло 3 ДТП, есть пострадавшиеNegatiff: В Кыргызстане за сутки произошло 3 ДТП, есть пострадавшие

В 2017 году число турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365706_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445992-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение

Positiff: Женская сборная КР выиграла сборную Норвегии на чемпионате мира по уличному футболу, в Кыргызстан приедет музыкант Лео Рохас

Negatiff: В Кыргызстане за сутки произошло 3 ДТП, есть пострадавшие

Экономическая неделя Кыргызстана - 28.08-02.09.2017

Два кыргызстанца взяли золото Чемпионата Азии по грэпплингу

4 сентября 2017, 8:17       Комментарии

Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года.
По его данным, число выездных турпоездок из России в Кыргызстан выросло на 10% до 116 тысяч за полгода, а общее число выездных туристских поездок из России составило 17 миллионов.
Кыргызстан занял 31 место по числу зарубежных турпоездок из России.
Из стран СНГ число поездок из России в Казахстан составило 1,275 млн, в Азербайджан - 325 тысяч, в Армению - 171 тысяча, а в Грузию - 383 тысячи.
Самыми популярными пляжными и курортными направлениями из России стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум