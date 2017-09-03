Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Как сделать, чтобы ваш ребенок не стал жертвой ДТП, — советы от УПМКак сделать, чтобы ваш ребенок не стал жертвой ДТП, — советы от УПМ

Чуйская область и Бишкек — где отключат свет 4 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445990-ru.html

Похожие новости

Замглаы МВД провел инструктаж и развод личного состава УПМ ГУВД Чуйской области перед началом учебного года

В Узбекистане разрешается свободная конвертация валют с 5 сентября

На 3 дня Бишкек превратится в центр эпосов народов мира

В Бакенской области нависла угроза схода оползня

Не могу смотреть на вшей в волосах — крик души бишкекского парикмахера

3 сентября 2017, 21:13       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. В некоторых районах Чуйской области и в Бишкеке в понедельник, 4 сентября, может быть отключена электроэнергия, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список районов Чуйской области, где с 9.00 до 17.00 ожидаются перебои со светом:
<ul> <li>Аламудунский район - села Лесхоз, Дачное, Садовое (на улицах Учхозской и 8 Марта), жилмассивы МТФ-2 и "Тендик";</li> <li>Сокулукский район - села Кызыл-Туу (на улицах Проектируемой, Якупбаева, Билалы, Абакир, Кулова, Жыламыш), Восточное (на улицах Молодой Гвардии, Школьной, Дружбы, Тимирязева, Дагестанской), Нижнечуйское (на улицах Восточной, Октябрьской, Гагарина, Первомайской, Школьной, Фрунзе, Чуйской, Зеленой, Аэродромной, Западной, Соцгородок), Военно-Антоновка (на улицах Советской, Северной, Полярной, Достук).</li> </ul> Список районов Бишкека, где могут отключить электричество:
<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - в доме №134 на проспекте Чуй;</li> <li>с 9.00 до 18.00 - на улице Абаканской, в жилмассивах "Ак-Орго" (на улицах Алыкулова, Кайберен), "Ынтымак", "Ала-Тоо" (на улице Ара-Кол).</li> </ul> Отключения возможны в связи с ремонтом оборудования и очисткой ЛЭП от поросли.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум