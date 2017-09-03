Чуйская область и Бишкек — где отключат свет 4 сентября

3 сентября 2017, 21:13 Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. В некоторых районах Чуйской области и в Бишкеке в понедельник, 4 сентября, может быть отключена электроэнергия, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список районов Чуйской области, где с 9.00 до 17.00 ожидаются перебои со светом:

<ul> <li>Аламудунский район - села Лесхоз, Дачное, Садовое (на улицах Учхозской и 8 Марта), жилмассивы МТФ-2 и "Тендик";</li> <li>Сокулукский район - села Кызыл-Туу (на улицах Проектируемой, Якупбаева, Билалы, Абакир, Кулова, Жыламыш), Восточное (на улицах Молодой Гвардии, Школьной, Дружбы, Тимирязева, Дагестанской), Нижнечуйское (на улицах Восточной, Октябрьской, Гагарина, Первомайской, Школьной, Фрунзе, Чуйской, Зеленой, Аэродромной, Западной, Соцгородок), Военно-Антоновка (на улицах Советской, Северной, Полярной, Достук).</li> </ul> Список районов Бишкека, где могут отключить электричество:

<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - в доме №134 на проспекте Чуй;</li> <li>с 9.00 до 18.00 - на улице Абаканской, в жилмассивах "Ак-Орго" (на улицах Алыкулова, Кайберен), "Ынтымак", "Ала-Тоо" (на улице Ара-Кол).</li> </ul> Отключения возможны в связи с ремонтом оборудования и очисткой ЛЭП от поросли.

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