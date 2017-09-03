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Новости Кыргызстана

Катарская благотворительная организация оказала помощь нуждающимся по случаю "Курбан айт"Катарская благотворительная организация оказала помощь нуждающимся по случаю "Курбан айт"

Как сделать, чтобы ваш ребенок не стал жертвой ДТП, — советы от УПМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445989-ru.html

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Турсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела

3 сентября 2017, 20:27       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. Управление патрульной милиции ГУВД Чуйской области распространило советы о том, как уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий.
В связи с началом учебного года правоохранители призывают кыргызстанцев прислушаться к следующим рекомендациям:
<ul> <li>повторить с детьми ПДД;</li> <li>напомнить ребенку безопасные маршруты в школу, тематические кружки, спортивные секции, к родственникам и в другие места, куда он может пойти без вашего сопровождения;</li> <li>постараться выстроить безопасные маршруты через регулируемые участки дороги;</li> <li>напомнить ребенку, что выходить из дома нужно заблаговременно, чтобы не спешить;</li> <li>объяснить ему, что, выйдя из дома, надо следить за обстановкой на улице и помнить, что даже во дворе ездят машины;</li> <li>попросить ребенка останавливаться перед пешеходными переходами, а также проходя мимо выездов из дворов, арок, узких проемов.</li> </ul> Руководство МВД поставило перед патрульной милицией задачи по предотвращению ДТП, особенно с участием детей. Сотрудникам УПМ поручено вместе с учителями школ провести родительские собрания и тематические уроки для детей.
Как научить детей правилам дорожного движения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>
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