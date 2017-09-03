Катарская благотворительная организация оказала помощь нуждающимся по случаю "Курбан айт"

3 сентября 2017, 20:01 Комментарии

Бишкек 3.09.17 /Кабар/. Катарская благотворительная организация в рамках празднования "Курбан айт" в Кыргызстане провела мероприятия, направленные на поддержку нуждающихся семей в Чуйской области. На мероприятии было роздано 500 детям-сиротам летняя одежда и мясо 25 овец. Всего было роздано мясо 600 нуждающимся семьям, студентам и детским домам.

1 сентября организацией было роздано мясо 145 жертвенных овец более 1000 нуждающимся семьям в Иссык Кульской, Нарынской и Чуйской областях. Катарская благотворительная организация также покрыла все расходы на хадж двух граждан Кыргызстана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Нурлан Ниязалиев на встрече с официальными лицами Катара выразил заинтересованность в благотворительных проектах в области здравоохранения, питьевой воды и экономических возможностях, осуществляемых организацией и выразил готовность всячески содействовать в деятельности этой неправительственной организации.

В свою очередь Кыянбек Сатыбалдиев полномочный представитель Правительства в Джалал Абадской области, высоко оценил роль организации в реализации проектов развития в координации с правительственными учреждениями Кыргызстана.

Директор филиала "Катарский благотворительный фонд - Кыргызстан" в Джалал-Абадской области Халид Вакил сообщил, что на данный момент разрабатывает план мероприятий на следующий 2018 год для удовлетворения ряда социальных нужд жителей и развитие сельских районов Кыргызстана