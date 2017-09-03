Замглаы МВД провел инструктаж и развод личного состава УПМ ГУВД Чуйской области перед началом учебного года

3 сентября 2017, 19:51 Комментарии

Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев 1 сентября посетил УПМ ГУВД Чуйской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления, цель визита - провести строевой смотр и инструктаж личного состава Патрульной милиции по вопросам предстоящего нового 2017-2018 учебного года, а также предотвращение дорожно-транспортного происшествия на дорогах Чуйской области.

В своем выступлении замминистра поставил задачи личному составу УПМ.

"В преддверии нового учебного года совместно с педагогами провести родительские собрания, уроки для детей с разъяснениями по безопасности дорожного движения. Всем сотрудникам Патрульной милиции при повседневном патрулировании провести контроль по соблюдению Правил дорожного движения юными пешеходами и велосипедистами. Особое внимание уделять водителям транспортных средств, которые неукоснительно должны соблюдать Правила дорожного движения, при проезде пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим движения вблизи образовательных учреждений, а также перевозке детей в салоне автомобиля. На территории Чуйской области постоянно проводить рейдовые мероприятия направленных на снижение ДТП на дорогах области", - сказал он.

УПМ ГУВД Чуйской области призывает взрослых повторить с детьми Правила дорожного движения, вспомнить с ребенком безопасные маршруты в школу. По пути обратить внимание ребенка на дорожную обстановку.

"Постройте безопасные маршруты таким образом, чтобы максимально обеспечить безопасность юному пешеходу. К примеру, при выборе маршрута вам необходимо переходить проезжую часть, но перед вами стоит выбор: либо ребенка отправить по нерегулируемому пешеходному переходу, либо по регулируемому перекрестку. В этом случае вы должны подсказать и объяснить ребенку, что маршрут движения лучше выбрать через регулируемый перекрестком - этот путь будет самым безопасным. Также напомните детям, что выходить из дома нужно заблаговременно, чтобы не спешить. Выйдя из подъезда, остановится, чтобы оценить обстановку на улице. Помните, если даже дверь подъезда вашего дома выходит во двор, во дворе тоже могут ездить автомобили. Останавливаться нужно и перед пешеходным переходом, при проходе мимо выездов из дворов, арок, узких проездом между домами и вообще всегда, когда требуется повышенное внимание", - обратились в Управлении к жителям области.