В Узбекистане разрешается свободная конвертация валют с 5 сентября

3 сентября 2017, 19:30 Комментарии

Ташкент, 03.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Граждане-резиденты Узбекистана с 5 сентября смогут без ограничений продавать и покупать валюту. Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики". Об этом сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Согласно документу, с 5 сентября физические лица-резиденты Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений.

С этой же даты юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера).

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся импортом потребительских товаров, могут приобретать, в порядке, установленном для физических лиц, инвалюты через банковские счета.

Также отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доходы в инвалюте, могут снимать наличную инвалюту со своих банковских счетов.

Кроме этого установлено, что на территории Узбекистана запрещено осуществление платежей в инвалюте за товары, работы и услуги, за исключением платежей посредством международных пластиковых карт в соответствии с международной практикой.

Цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ отныне определяются только в национальной валюте.

Государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи принимаются только в сумах, за исключением консульских сборов.

На текущий момент курс 1 американкого доллара при продаже равен 7750 узбекским сумам, при покупке - 7800 сумам.