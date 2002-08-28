Экономическая неделя Кыргызстана - 28.08-02.09.2017

3 сентября 2017, 19:06 Комментарии

Зарубежный заказ. Пять швейных компаний Кыргызстана подписали контракты на сумму 1,5 млн. долларов США с иностранными ритейлерами, которые осуществляют продажу товаров конечному потребителю. Соглашения были заключены в рамках проекта BGI - Инициатива USAID по развитию бизнеса. Некоторые ритейлеры имеют запрос на изделия более 200 образцов одежды и предложений.

Проект BGI ведет работу по улучшению экономики страны через текстильно-швейную, туристическую и строительную отрасли.

Инициатива USAID по развитию бизнеса помогает кыргызстанским швейным компаниям экспортировать свою продукцию за рубеж. Задача проекта - пригласить международных специалистов в республику, чтобы они своими глазами увидели и оценили тот товар, что производят местные компании, утверждают представители проекта. Проект вполне успешен. В прошлом году кыргызстанские производители марок одежды "Назик" и "Зорин" поставили первые партии заказов - платья одному из крупных ритейлеров одежды из Санкт-Петербурга – компании Melon Fashion Group (MFG). В этом году швейные компании выполнили и поставили 13 заказов на пошив женской одежды для MFG, общая сумма которых составила 500 тыс. долларов США.

Товарный знак узаконивается. Евразийский экономический союз планирует подписать целый ряд международных договоров, в том числе регулирующих отношения по регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения. По словам официальных лиц Евразийской комиссии, принятие этих документов позитивно повлияет на развитие правоотношений между бизнесом и государственными органами. Производители, в том числе иностранные инвесторы, получат защиту прав на объекты интеллектуальной собственности на всем пространстве экономического Союза, что будет способствовать значительному улучшению бизнес-климата в ЕАЭС.

Намечено принятие двух основных документов. Первый - введение товарного знака ЕАЭС. Он послужит новым объектом интеллектуальной собственности и будет обладать правовой охраной на территории всего союза. А регистрацию и единый охранный документ можно будет получить путем подачи заявки в одно из национальных патентных ведомств. Второй документ - это регламент введения единого таможенного реестра, разрабатывается в целях реализации мер по защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС.

Учетная ставка Банка. Национальный банк КР сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Банк заявил, что такое решение было принято на прошлой неделе. По данным Нацбанка фактическая инфляция совпадает с ожидаемыми прогнозами и имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики, определенного в диапазоне 5-7% в среднесрочный период. В августе 2017 года годовое значение инфляции составило 3,9%.

Известно, что рост ВВП Кыргызстана за январь-июль 2017 года составил 6,9%, а без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор" - 3,6%. Основное влияние на рост экономики оказывают улучшение ситуации в странах-партнерах и увеличение денежных переводов из-за границы. Чистый приток денежных переводов за 7 месяцев 2017 года увеличился на 28,8% и составила 1,1 млрд. долларов. В 2016 году эта цифра составила 846 млн. долларов.

Средняя ставка на все виды кредитования снизилась на 16%. Учетная ставка в сомовом кредите в 2016 году составляла 27%, в 2017 году эта цифра снизилась до 19%.

Золотовалютный резерв КР. Размер золотовалютного фонда Нацбанка Кыргызстана в 2017 году составляет 2,2 млрд. долларов. В 2016 году эта цифра составляла 1 млрд. 969 млн. долларов.

В 2016 году Нацбанк КР осуществил чистую покупку валюты на 25 млн. долларов. В 2017 году НБКР выходил 5 раз с продажей и 4 раза с покупкой. Сумма чистой продажи составила 5 млн. долларов.

Нацбанк объявил, что в основном золотовалютный фонд составляют золото, доллары, евро, британские фунты, юани, иены, ценные бумаги и т.д. Золото в общем резерве составляет 11%. Приобретение золота Нацбанком началось в 2011 году и на сегодня в резерве накоплено 3 тонны.

В тоже время на 25 августа 2017 года Нацбанк КР продал 172,2 кг аффинированного золота на сумму 479 млн. долларов, и выкуплено 98,4 кг на сумму 280,5 млн. долларов.

Платящий "Газпром". За более чем 10 лет присутствия компании "Газпром" в Кыргызстане в бюджет страны уплачено около 1 млрд. долларов. Правительство КР высоко ценит вклад российской компании, которая полностью контролирует поставку газа в страну и на этот момент обеспечил реконструкцию газопровода из Узбекистана в Казахстан через территорию Кыргызстана и это дает гарантию бесперебойной поставки газа в потребителям в республике. К тому же, "Газпром" уже давно объявил и реализует проект по обеспечению газом 60% населенных пунктов Кыргызстана.

Возмещение средств. С начала года Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями ГСБЭП в казначейство страны возмещено 1,2 млрд. сомов. Служба вела разъяснительные работы как с населением страны, так и с организациями и за 8 месяцев возмещено значительная сумма платежей, которые были скрыты. Оценить объем теневой экономики Кыргызстана затруднительно, однако по данным некоторых источников, объем теневой экономики Кыргызстана составляет от 30% до 70%. Сокрытые от уплаты налоги и другие выплаты ведут к усилению коррупции, что ведет к снижению доходной части бюджета страны.

Электричество и себе, и соседям. Доходы от продажи электроэнергии в Узбекистан с июля текущего года составили 13 млн. долларов США. Эта сумма уже выплачена Кыргызстану. По официальным данным, на конец лета 2017 года объем уровня воды в Токтогульском водохранилище составляет более 19,5 млрд. кубометров. Этот показатель практически равен максимальному объему водохранилища, а потому Правительством КР было принято решение по рациональному использованию гидроресурсов, после чего была начата выработка дополнительной электроэнергии и ее экспорт в Узбекистан. На сегодняшний день 825 млн. кВ часов электроэнергии было уже экспортировано в соседнюю страну. Согласно договору, планируется экспортировать 1,2 млрд. кВ часов по цене 2 американских цента за один кВ.

Накопленный в Токтогульском водохранилище объем воды позволяет гарантировать бесперебойное обеспечение электричеством нужды страны. Вместе с тем ведется работа по обеспечению достаточного объема угля для заинтересованных государственных органов. К примеру, подписан договор о приобретении 450 тыс. тонн импортного угля для нужд обновленного ТЭЦ г.Бишкек. Еще 550 тыс. тонн угля будет приобретено у местных разработчиков. Для обеспечения работы ТЭЦ г.Ош запланировано поставить 14,4 тыс. тонн мазута. ОАО "Электрические станции" уже заключило договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку нужного объема топочного мазута. Одним словом, подготовка к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону в Кыргызстане идет полным ходом.

ИАЦ "Кабар"