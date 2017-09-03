ЦИК утвердил подписные листы еще 3 кандидатов в президенты

3 сентября 2017, 19:14 Комментарии

ЦИК утвердил протоколы рабочей группы по приему и проверке подписных листов 3 кандидатов на должность президента Кыргызстана.

Так, от уполномоченных представителей кандидата на должность президента Т.Масадыкова поступило 55 тыс. 440 подписей избирателей.

Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 853 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 4 тыс. 265 подписей.

На основании заключения Рабочей группы проверки подписных листов, достоверными определены 51 тыс. 175 подписей.

От уполномоченных представителей кандидата К.Ташиева поступило 44 тыс. 223 подписей избирателей.

Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 2 тыс. 593 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 12 тыс. 965 подписей.

На основании заключения Рабочей группы проверки подписных листов, достоверными определены 31 тыс. 258 подписей.

От уполномоченных представителей кандидата У.Кочкорова поступило 51 тыс. 391 подпись избирателей.

Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 3 тыс. 835 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 19 тыс. 175 подписей.

На основании заключения Рабочей группы проверки подписных листов, достоверными определены 32 тыс. 216 подписей.⁠⁠⁠⁠